Mayıs ayında en çok satılan hafif ticari otomobiller açıklandı

Türkiye’de hafif ticari sınıfında en çok satılan 5 marka belli oldu. İşte ayrıntılar...

Mayıs ayında en çok satılan hafif ticari otomobiller açıklandı

Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatlarında artış sürüyor. Türkiye’de özellikle esnaf ve sanal marketlerin yükünü çeken hafif ticari sınıfında en çok satılan 5 marka açıklandı.

1- FORD

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Ford Türkiye’de en çok satılan hafif ticari markaları arasında 1. sırada. Marka sadece Mayıs ayında Transit, Tourneo ve Courier modelleri ile 6 bin 58 adet satış rakamına ulaştı.

2- FİAT

Listenin 2. sırasında da yerli bir marka var. Marka Mayıs ayında Fiat Professional Ticari Araçlar ailesinden Doblo, Fiorino, Ducato, Pratico ve Scudo modeleri ile toplamda 5 bin 220 adetlik satış sayısına ulaştı.

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3- PEUGEOT

Listenin 3. sırasında bir Fransız markası var. Partner, Expert, Boxer modelleri ile Fransız marka Mayıs ayında toplamda 3 bin 99 adetlik satış sayısını ulaştı.

4- CİTROEN

Listenin 4. sırası da bir Fransız markası. Citroen Mayıs ayında toplamda 2 bin 921 adetlik satış rakamına ulaştı.

5- OPEL

Listenin son sırasındaysa Alman asıllı bir Stellantis marka yer alıyor. Opel toplamda 1873 adet hafif ticari otomobil sattı.

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