Mayıs karı ulaşımı kapattı

Kaynak: İHA
Mayıs karı ulaşımı kapattı
Muş’ta mayıs ayanın ortasında etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Muş'ta mayıs ayında yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiindeki Üçevler grup köy yolunun belirli bölümleri ulaşıma kapanırken, yolda kalan araçlar ise kısa sürede kurtarıldı.

Köyden Muş’a gelmek için yola çıkan ve içerisinde 6 kişi bulunan minibüs ise kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine il özel idaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Yapılan çalışmalarla yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

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