Mayıs karı yolları kapadı

Kaynak: İHA
Mayıs karı yolları kapadı
Muş’ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlarda ulaşımın aksadı.

Muş'ta 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın yapıldığı 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe civarındaki Üçevler grup köy yolunun belirli kısımları ulaşıma kapanırken, yolda kalan arabalar ise kısa zaman içinde kurtarıldı. Köy yerinden Muş’a gelmek için yola çıkan ve içerisinde de 6 kişinin bulunduğu minibüs kar yağışı ve yoğun tipi sebebi ile yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine il özel idaresine bağlı personeller bölgeye intikal etti.
Personeller, kar sebebi ile kapanan yolu iş makinesiyle açıp minibüsün yoluna devam etmesine olanak sağladı. Yapılan çalışmalarla yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

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