Mayısta en fazla getiri sağlayan yatırım aracı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayısta en fazla kazandıran yatırın aracını duyurdu. Buna göre Borsa ayın kazandıranı oldu.

TÜİK'e göre, mayıs en fazla kazancı, TÜFE'ye indirgendiğinde yüzde 5,44 ile BIST 100 endeksi olarak kayıtlara geçti.

DOLAR EURO ALTIN KAYBETTİRDİ

Mayısta parasını euroya yatıranlar yüzde 1,44 kaybederken, dolarda bu rakam yüzde 2,25'e yükseldi. Parasını altında değerlendirenler ise kaybettirenler kulubü hanesine yüzde 3,72 yazdırdı. Buna karşı mevduat faizine parasını yatıranlar brüt yüzde 1,19 kazanç sağlarken, Devlet İç Barçlanma Senetleri DİBS de yüzde 0,38 değerlendi. TÜFE'ye indirgendiğinde ise mevduat faizi sadece yüzde 0,19 kazandırdı. TÜFE'ye göre dolar, euro ve altındaki kayıp daha fazla oldu.

Yİ-ÜFE'YE GÖRE ÜÇ AYLIK DÖNEMDE KÜLÇE ALTIN KRAL OLDU

Yİ-ÜFE'ye indirgendiğinde külçe altın üç aylık dönemde 8,75 TÜFE'ye indirgendiğinde ise yüzde 7,84'lük kazançla ilk sırada yer aldı. Üç aylık döneme bakıldığında DİBS'in Yİ-ÜFE ile indirgendiğindeki kaybı yüzde 5,42. TÜFE'ye göre ise bu kayıp yüzde 6,21 olarak kayıtlara geçti.

ALTI AYLIK DÖNEM

Altı aylık değerlendirmeye göre ise TÜFE'ye indirgendiğinde kazanç yüzde 5,43 oldu. Dolar da aynı dönemde TÜFE'ye göre en çok kaybettiren yüzde 10,95 ile kayıtlara yansıdı

Yıllık bazda en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

Yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yıllık bazda TÜFE'ye indirgendiğinde yüzde 29,81'le en çok kazandıran oldu. Külçe altın yüzde 14,76, dolar yüzde 3,37, euro da yüzde 2,82 kazandırdı. Enflasyon nedeniyle mevduat faizi brütte yüzde 26,08 kaybettirdi. DİBS'teki kayıp oranı ise yüzde 46,01 oldu.