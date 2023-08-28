Maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da bir maymun, kaçırdığı 4 aylık bir bebeği evin çatısından attı. Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği son anda ailesi tuttu. Bebeğin kafasına 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: AA
Maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

AA'nın haberine göre, Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık kızı çatıdan aşağı attığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı.

Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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