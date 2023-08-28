Maymun 4 aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da bir maymun, kaçırdığı 4 aylık bir bebeği evin çatısından attı. Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği son anda ailesi tuttu. Bebeğin kafasına 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.