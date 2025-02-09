Maymun, bütün ülkede elektrikleri kesti

Sri Lanka’da bir maymunun elektrik santraline girmesi sonucu ülke genelinde büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, maymunun bir transformatöre temas etmesiyle şebeke sisteminde dengesizlik oluştuğunu ve geniş kapsamlı bir arızaya yol açtığını duyurdu.

Enerji Bakanı Kumara Jayakody yaptığı açıklamada, olayın başkent Colombo’nun güneyindeki bir banliyöde meydana geldiğini belirtti. “Maymunun transformatörümüzle temas etmesi sistemde dengesizliğe neden oldu ve elektrik hatlarında zincirleme bir kesinti yaşandı,” ifadelerini kullandı.

Kesinti sabah saatlerinde başladı ve üç saat geçmesine rağmen ülke genelinde tam anlamıyla giderilemedi. Bazı bölgelerde elektrik kısmen geri verilse de, arızanın ne zaman tamamen çözüleceği konusunda kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Mühendis ekipleri olayın yaşandığı santralde onarım çalışmalarına devam ediyor. Bakan Jayakody, “Teknik ekiplerimiz arızayı gidermek için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Elektriği en kısa sürede geri getirmek için çaba harcıyoruz,” dedi.

Sri Lanka, 2022 yazında yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmıştı. Termik santrallerin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapanması, halkın günde 13 saat boyunca elektriksiz kalmasına yol açmıştı. Bu son olay, ülkenin altyapı sistemlerindeki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi.