Maymun çiçeği aşısında üzücü haber

3 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan bir çalışma, Modified Vaccinia Ankara–Bavarian Nordic (MVA-BN; Jynneos) aşısının mpox (maymun çiçeği) enfeksiyonuna karşı sağladığı antikor yanıtlarının zamanla nasıl azaldığını ortaya koydu. Çalışma, Dr. Ai-ris Y. Collier, MS Katherine McMahan, Dr. Catherine Jacob-Dolan, Dr. Jinyan Liu, Dr. Erica N. Borducchi, Dr. Bernard Moss ve Dr. Dan H. Barouch’un liderliğinde gerçekleştirildi. Bu aşı, 2022'deki mpox salgını sırasında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından önerildi.

Araştırma, 2022’de MVA-BN aşısı olan veya bu dönemde mpox enfeksiyonu geçiren bireylerin kan örnekleri kullanılarak yapıldı. 2022 ve 2023 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, iki doz aşı alan bireylerin antikor yanıtları, bir doz aşı olanlarla karşılaştırıldı. Çalışma, MVA-BN aşısının sağladığı bağışıklığın süresini ve yeniden enfeksiyon riskini değerlendirmeyi amaçlıyordu. İki doz MVA-BN aşısı, maksimum bağışıklık döneminde %66 etkili olurken, bir dozun etkinliği %36 olarak belirlendi.

Araştırmaya katılan 45 bireyden 22'si iki doz, 26'sı ise bir doz aşı almıştı. Çalışmanın sonuçları, iki doz aşı olanların, aşılama sonrası antikor seviyelerinin 6 ila 12 ay içinde belirgin bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu. 12 ay sonra elde edilen antikor seviyeleri, bir doz aşı olanların başlangıçta elde ettikleri antikor seviyelerine yakın veya daha düşük seviyelerdeydi. Ayrıca, doğal enfeksiyon sonrası elde edilen antikor seviyeleri, aşı ile elde edilen seviyelerden belirgin şekilde daha yüksek bulunmuştu.

Araştırmanın bulguları, MVA-BN aşısının sağladığı koruyucu bağışıklığın zamanla azaldığını ve 2022 yılında aşılanan bireylerin güçlendirme dozuna ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Çalışmanın sınırlamaları arasında küçük örneklem büyüklüğü ve gözlemsel tasarım yer alıyor. Araştırmanın liderleri, daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu bulgular, gelecekteki aşılama stratejilerini ve mpox'a karşı koruma yöntemlerini şekillendirebilir.