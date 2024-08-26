Maymun çiçeği virüsü geliyorum diyor. 5 adımda korunun

Covid-19 pandemisinin etkileri hala tartışılırken maymun çiçeği vakalarındaki artış da endişe yaratıyor.

Maymun çiçeği virüsünün oluşturduğu hastalığın belirtileri virüse maruz kaldıktan 1 ile 21 gün sonra ortaya çıkıyor. Ve tamamen iyileşene kadar bulaşıcı olmaya devam ediyor.

Virüsün yayılımını önlemek ve toplum sağlığını korumak adına alınması gereken önlemler ise büyük önem taşıyor. Peki maymun çiçeği virüsüne yakalanan bir kişi hangi belirtileri gösterir? Maymun çiçeği virüsünden korunmak mümkün mü?

Koronavirüs krizinin etkilerin silmeye çalışan dünya, şimdi de maymun çiçeği virüsünün yayılımıyla karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 23 Temmuz'da küresel acil durum ilan etmesi, bu virüsün ciddiyetini bir kez daha ortaya döktü. Maymun çiçeği virüsü şimdilik koronavirüs kadar hızlı yayılmasa da korunma yolları sınırlı görünüyor. Peki maymun çiçeği virüsünden korunabilmek için neler yapılabilir?

Her salgında olduğu gibi maymun çiçeği virüsünün yayılımında da hijyen kuralları büyük önem gösteriyor.

KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT

Maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemede ilk adım hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak. Ellerin sık sık ve doğru sürede yıkamak, virüsün bulaşma riskini önemli ölçüde azaltabilir. Sabun la en az 20 saniye süresince ellerinizi yıkamak, virüsün bedeninize yerleşme riskini azaltıyor. Tabi sadece eller değil temasta olunan tüm cildin yıkanması gerekiyor.

KALABALIK ALANLARDAN VE TEMASTAN KAÇININ

Maymun virüsü doğrudan temas yoluyla bulaşabiliyor. Bu nedenle, özellikle salgın dönemlerinde kalabalık alanlarda girmekten kaçınmak, hastalığa yakalanma riskini de düşüyor. Toplu taşıma araçları, kapalı mekanlar virüsün yayılması için uygun şartları sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

Bağışıklık sisteminin güçlü olması, vücuda giren virüslerle savaşmada etkili oluyor. Dengeli beslenme, kaliteli uyku ve düzenli egzersiz ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca, vitamin ve mineral desteği de almak faydalı olabilir.

BELİRTİLERE KARŞI DUYARLI OLUN

Maymun çiçeği virüsü belirtileri kendini ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve lenf düğümlerinin belirginleşmesi şeklinde kendini gösteriyor. Bu belirtileri dikkate alın ve sağlık kuruluşlara başvurun. Bu belirtileri gösteriyorsanız yakınlarınızla temastan kaçının.

MASKE VE ELDİVÜN KULLANIN

Kalabalık ortamlara girme zorunluluğunuz bunuyorsa maske, eldiven gibi koruyucu ekipman kullanın. Böylece alacağınız riski en aza indirmiş olursunuz.