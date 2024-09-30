Maymun çiçeğinden daha tehlikeli! Vaka sayısı korkuttu

Kaynak: AA
Maymun çiçeğinden daha tehlikeli! Vaka sayısı korkuttu

Maymun çiçeğinin ardından Afganistan’da görülen bulaşıcı hastalık herkesi endişelendirdi. Son dört günde 500'den fazla kişinin bu hastalığa yakalandı.

Afganistan'ın Pervan vilayetinde, sebebi henüz belirlenemeyen bulaşıcı hastalığın vaka sayısı korkuttu. Pervan Valiliği Sözcüsü Hikmetullah Şemim'in açıklamasına göre, bulaşıcı hastalık nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 50 hastanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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HASTANELER DOLUP TAŞTI

Hastalığın Pervan'ın Şinvari ilçesinde yoğunlaştığını belirten Şemim, vakaların hızla artış gösterdiğini ve hastanelerin dolup taştığını ifade etti.

BULAŞICI HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık belirtileri arasında halsizlik, el ve kollarda şiddetli ağrı, şiddetli ishal ve yüksek ateş yer alıyor. Yetkililer hastalığın kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki sağlık önlemleri artırıldı.

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