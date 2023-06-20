Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı

Filipinler'de başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'nın 11 Haziran'da püskürtmeye başladığı lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığı belirtildi.

Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Mayon Yanardağı'ndaki volkanik aktivitelerin şimdiye kadar 6,2 büyüklüğünde depreme, 301 kaya düşmesi olayına ve iki defa güçlü buhar ve kül patlamalarına neden olduğunu açıkladı.

Phivolcs, yanardağdan akan lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığını aktardı.

Yetkililer, alarm seviyesinin hala "3" olduğu bilgisini verirken, gelecek haftalarda veya günlerde tekrar patlama olabileceği konusunda uyardı.

11 Haziran'da lav püskürtmeye başlayan Mayon Yanardağı, daha önce 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Lav akıntısının başladığı geçen haftadan itibaren bölgede 20 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.

(AA)

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Kendi markasını kurdu. Fulya Zenginer bakın ne satacak Magazin
Kendi markasını kurdu. Fulya Zenginer bakın ne satacak
Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Değişim çağrısı yapan İmamoğlu'ndan yeni çıkış Siyaset
Değişim çağrısı yapan İmamoğlu'ndan yeni çıkış
Kapıkule’de gümrük kaçağı 60 adet hard disk ele geçirildi Güncel
Kapıkule’de gümrük kaçağı 60 adet hard disk ele geçirildi
Erdoğan, Barzani'yi kabul etti Siyaset
Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje Magazin
Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje