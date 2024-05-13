Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta, Mazıdağı Fosfat Spor takımı şampiyonluğa ulaştı.

Lig sona ermeden iki hafta önce, 22. hafta mücadelesinde Şırnak Petrol Spor'u ağırlayan ve 2-1 galibiyetle maçı kazanan Mazıdağı Fosfat Spor, şampiyonluğunu ilan etti.

Bu zaferle birlikte TFF 3. Lig'e yükselmeyi başaran ekip, sezon boyunca oynadığı 22 maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşadı.

Toplamda 67 gol atıp, kalesinde yalnızca 11 gol gören Mazıdağı Fosfat Spor, 13 maçta kalesini gole kapatarak etkileyici bir performans sergiledi.

Şampiyon olarak önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

KUPASINA KAVUŞTU

Mardin 21 Kasım Stadı'nda Mazıdağı Fosfat Spor ile Diyarbakır Yenişehir Belediyespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 26. hafta müsabakasının ardından organize edilen törende Mazıdağı Fosfat Spor'a şampiyonluk kupasını TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan ve Mardin ASKF Başkanı Doğan Ağalday takdim etti.