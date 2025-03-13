Mbappe, milli takıma dönüyor

26 yaşındaki Kylian Mbappe, Fransa'nın Hırvatistan'a karşı oynayacağı Uluslar Ligi çeyrek finali kadrosuna dahil edildi.
Mbappe, Deschamps'ın forvetin form durumu konusunda “risk” almak istemediğini söylemesi üzerine Ekim ayındaki uluslararası maçlarda Fransa kadrosunda yer almamıştı. Deschamps daha sonra eski Paris St-Germain forvetini Kasım ayında “tek seferlik” olarak kadro dışı bıraktı.
Fransa'nın 20 Mart'ta Split'te Hırvatistan'la karşılaşacağı ve üç gün sonra Paris'te oynanacak rövanş maçından önce kaptanlık görevini sürdürmesi bekleniyor.