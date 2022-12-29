﻿Paris'e Mbappe'den hayat öpücüğü

Fransa Ligi Ligue 1'in 16. haftasında puan sıralamasında zirvede olan PSG ile düşme hattında bulunan Strasbourg karşı karşıya geldi. Marquinhos ile golü bulan başkent ekibi, 51. dakikada Marquinhos'un golü ile beraberliği yakalayan konuk ekibe son darbeyi 90+6'da Kylian Mbappe vurdu. Penaltıdan golü kaydeden Fransız yıldız, ligdeki 12. golünü kaydetti.

FRANSIZ YILDIZ BU SEZON DA PARLIYOR

PSG'yi ipten alan Kylian Mbappe, bu sezon da fırtına gibi esiyor. 2022 Katar Dünya Kupasında gösterdiği performans ile göz kamaştıran Fransız, turnuvanın oyuncusu seçilse de kupaya üst üste ikinci defa uzanamamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 21 gol atan Mbappe, Messi ve Neymar ile Fransa temsilcisinin en büyük gol silahlarından biri olarak kadroda yer alıyor.