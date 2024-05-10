Mbappe PSG'den ayrılacağını resmen açıkladı

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldız Kylian Mbappe, belirsiz olan geleceğiyle ilgili kararını verdi.

X hesabından paylaşım yapan 25 yaşındaki dünya yıldızı, yaptığı açıklama videosuyla sezon sonunda PSG'den ayrılacağını açıkladı.

Mbappe, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain’deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa’dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG’yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi bitecek olan Mbappe'nin kararı uzun süredir bekleniyordu.

REAL MADRID İLE ANILIYOR

Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyor.

Yıldız futbolcunun sezon sonunda Real Madrid'e imza atacağı iddia ediliyor.

2017 yazında Monaco'dan PSG'ye transfer olan ve 7. sezonunu geçiren Kylian Mbappe, PSG ile 255 gole imza attı.

Mbappe, Paris'te 6 kez lig şampiyonluğu yaşarken, 3 Fransa Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.