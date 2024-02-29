Mbappe'nin annesini görenler şaşkına döndü

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Kylian Mbappe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kulübünün yaptığı yeni teklifleri kabul etmeyen dünyaca ünlü yıldız için transfer iddiaları ortaya atılıyor.

İngiltere'nin Manchester United Kulübü'nün Mbappe'ye 5 sezon için 500 milyon dolar teklif ettiği ileri sürüldü.

Mbappe'nin bu teklife de olumlu bakmadığı, İspanyol devi Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi.

Mbappe'nin annesi Fayza Lamari de İspanya'da ortaya çıktı.

Madrid'de Lamari'yi bir anda karşılarında görenler şaşkınlık yaşadılar. Lamari'nin oğlunun yaşayacağı evi seçmek için Madrid'de olduğu, bunun da transferin bittiğini gösterdiği Fransız basınında yer aldı.