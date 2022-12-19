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Pele Mbappe'yi tebrik etti. Messi'ye bakın ne dedi

Arjantin'in Dünya şampiyonluğu sonrasında futbolun efsane yıldızı Pele'den flaş bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:37
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Mbappe'yi tebrik eden Pele'den Messi'ye mesaj

Pele Mbappe'yi tebrik etti. Messi'ye bakın ne dedi
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Brezilya'nın efsane yıldızı Pelé , Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi ve Arjantin'i ve finalde attığı goller nedeniyle Kylian Mbappé'yi tebrik etti.


Pelé, sosyal medya paylaşımında, "Bugün futbol, ​​her zaman olduğu gibi büyüleyici bir şekilde hikayesini anlatmaya devam ediyor.

Messi hak ettiği gibi ilk Dünya Kupası'nı kazandı.

Bir finalde dört gol atan sevgili dostum Mbappé.

Sporumuzun geleceğine yönelik bu gösteriyi izlemek ne büyük bir hediyeydi.” dedi.

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