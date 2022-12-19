Pele Mbappe'yi tebrik etti. Messi'ye bakın ne dedi

Brezilya'nın efsane yıldızı Pelé , Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi ve Arjantin'i ve finalde attığı goller nedeniyle Kylian Mbappé'yi tebrik etti.



Pelé, sosyal medya paylaşımında, "Bugün futbol, ​​her zaman olduğu gibi büyüleyici bir şekilde hikayesini anlatmaya devam ediyor.

Messi hak ettiği gibi ilk Dünya Kupası'nı kazandı.

Bir finalde dört gol atan sevgili dostum Mbappé.

Sporumuzun geleceğine yönelik bu gösteriyi izlemek ne büyük bir hediyeydi.” dedi.