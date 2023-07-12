Mbaye Diagne geri dönüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından buradan ayrılan ve adı son zamanlarda Süper Lig kulüpleriyle anılan Mbaye Diagne’nin sıradaki durağı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

DAHA ÖNCE BRA VE JUVENTUS'TA FORMA GİYMİŞTİ

İtalyan basınından SportItalia’nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Karagümrük’ün eski teknik direktörü Andre Pirlo’nun başa geçtiği Serie B ekiplerinden Sampdoria, Mbaye Diagne ile ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Mbaye Diagne daha önce Bra ve Juventus formalarını giydiği İtalya’ya geri dönmüş olucak.

PERFORMANSI

Mbaye Diagne, Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük’te geçen sezon çıktığı 35 maçta 25 gol 6 asist kaydetmişti.