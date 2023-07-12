Mbaye Diagne geri dönüyor

Serie B ekiplerinden Sampdoria, Karagümrük'ten ayrılan Mbaye Diagne'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Mbaye Diagne geri dönüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından buradan ayrılan ve adı son zamanlarda Süper Lig kulüpleriyle anılan Mbaye Diagne’nin sıradaki durağı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

DAHA ÖNCE BRA VE JUVENTUS'TA FORMA GİYMİŞTİ
İtalyan basınından SportItalia’nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Karagümrük’ün eski teknik direktörü Andre Pirlo’nun başa geçtiği Serie B ekiplerinden Sampdoria, Mbaye Diagne ile ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Mbaye Diagne daha önce Bra ve Juventus formalarını giydiği İtalya’ya geri dönmüş olucak.

PERFORMANSI
Mbaye Diagne, Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük’te geçen sezon çıktığı 35 maçta 25 gol 6 asist kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
Selçuk Geçer doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı. Kopacak fırtınayı duyurdu Ekonomi
Selçuk Geçer doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı. Kopacak fırtınayı duyurdu
Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine dava Güncel
Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine dava
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye: Bedel ödeteceğiz Dünya
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye: Bedel ödeteceğiz
Osmaniye'de orman yangını Güncel
Osmaniye'de orman yangını
İmamoğlu cephesinden yeni parti açıklaması. İddia kulisleri sallamıştı Siyaset
İmamoğlu cephesinden yeni parti açıklaması. İddia kulisleri sallamıştı
Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar
Selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek Güncel
Selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek