McDonald's CEO'sundan adaletsizlik eleştirisi

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, bahşiş kültürünün yaygın olduğu restoranların, çalışanlarının ücretini müşteriye ödettirdiğini ve bunun adil olmayan bir rekabet ortamı yarattığını ileri sürdü.

Kempczinski, CNBC'ye yaptığı açıklamada, eski Başkan Donald Trump'ın Temmuz ayında yasalaştırdığı "Big Beautiful Bill" olarak anılan yasadaki "bahşişler vergiye tabi değildir" maddesinin McDonald's çalışanlarını etkilemeyeceğini belirtti. McDonald's'ın bahşiş kabul etmeyen bir iş modeli olduğunu vurgulayan Kempczinski, "Biz bu vergi indiriminden faydalanmıyoruz" dedi.

BAHŞİŞ, ÜCRETİN YERİNE GEÇİYOR

Kempczinski'nin eleştirilerinin odağında, federal yasa kapsamındaki "bahşişli asgari ücret" uygulaması yer alıyor. Bu modele göre, işverenler bahşiş alan çalışanlarına saate yalnızca 2.13 dolar ödemekle yükümlü. Çalışanın toplam kazancı (bahşişler dahil) federal asgari ücret olan saatte 7.25 doların altına düşmediği sürece bu uygulama yasal.

McDonald's CEO'su, bu durumun "eşitsiz bir oyun alanı" yarattığını savunarak, "Eğer bahşişin denklemin bir parçası olduğu bir restoransanız, esasen iş gücünüzün bedelini müşteriye ödetiyor ve bahşişlerin vergilendirilmemesinden de ekstra bir fayda sağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"HERKES AYNI ASGARİ ÜCRETİ ÖDESİN"

Kempczinski, sorunun çözümü olarak, bahşişten bağımsız olarak tüm restoranların çalışanlarına aynı temel asgari ücreti ödemesi gerektiğini gösterdi. Kaliforniya, Minnesota ve Alaska gibi bazı eyaletlerde bu kuralın zaten uygulandığını hatırlattı.

Bu tür yasaların, iş kaybına yol açmadan yoksulluğu ve personel devir hızını azaltmaya yardımcı olabileceğini dile getiren Kempczinski, "Herkes aynı asgari ücreti ödemeli" diyerek sözlerini tamamladı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE BAHŞİŞ GERİLİMİ

Bahşişe dayalı ücret modeli, restoranların ötesinde, yemek dağıtımı ve yolcu taşıma gibi hizmet sektörlerinde de yaygın. Uber ve DoorDash gibi platformlar için çalışan birçok gig ekonomisi işçisi, geçimini bahşişlere bağlıyor. Bu durum, müşteriler ve çalışanlar arasında zaman zaman "bahşiş tuzağı" (önden verilen bahşişin sonradan geri çekilmesi) gibi anlaşmazlıklara da yol açıyor. Yapılan anketler, müşterilerin çok çeşitli işletmelerde sürekli bahşiş istenmesinden giderek daha fazla rahatsız olduğunu ortaya koyuyor.