McDonald's'ta skandal, satışlar durduruldu! 49 kişi hastalandı 1 kişi öldü

McDonald's hamburgerlerinde bakteri bulunmasının ardından McDonald's hisselerinde düşüş görüldü.

AÇIKLAMA CDC'DEN: SATIŞI DURDURULDU

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), McDonald's’ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinden tüketen 49 kişinin Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastalandığını, bunlardan 10’unun hastaneye kaldırıldığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, hastaların belirtiler göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediklerini ve özellikle “Quarter Pounder” tükettiklerini belirttikleri kaydedildi. Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilemediği, ancak uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği ifade edildi.

McDonald's, şüpheli vakaların görüldüğü eyaletlerde bu gıda maddelerinin kullanımını geçici olarak durdurdu. Olayın ardından McDonald's hisseleri yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

CDC, belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu insanın 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatarak, yüksek ateş, uzun süreli ishal, kanlı ishal, kusma ve baş dönmesi yaşayan kişilerin tıbbi destek almaları gerektiğini uyardı. E.coli bakterileri, insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunabilen bazı alt türlerinin ciddi hastalıklara yol açabileceği biliniyor. Bu bakteriler genellikle iyi pişirilmemiş etler, süt ürünleri ve temizlenmemiş sebzelerden bulaşabiliyor.