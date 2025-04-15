McIlroy, Augusta’da tarih yazdı

Rory McIlroy, golf kariyerinin en unutulmaz gecesini yaşarken Augusta’daki kulüp saatleri gece 11’i gösteriyordu. Justin Rose karşısında kazandığı nefes kesici play-off zaferinin ardından McIlroy, zaferini anlatmaya saatler ayırdı. Önce CBS spikeri Jim Nantz ve Augusta başkanı Fred Ridley ile Butler Kabini'nde konuştu, ardından ödül törenine katıldı. Lüks basın merkezinde verdiği sayısız röportajların ardından, kulüp üyeleriyle birlikte Grill Room’da geçirdiği zaman ise o gecenin duygusal doruk noktalarındandı.

BBC Northern Ireland'dan Stephen Watson ve RTE’den Greg Allen ile son buluşmasında, yeni Masters şampiyonu içeri girdiğinde yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. Gözleriyle sanki “Gerçekten oldu mu? Hâlâ inanamıyorum” diyordu.

O CEKET ARTIK ONUN: GRAND SLAM TAMAMLANDI

Üzerine tam oturan o derin yeşil ceket, McIlroy’un yıllardır beklediği onayın sembolüydü. Artık 35 yaşında olan Kuzey İrlandalı sporcu, golfün yaşayan efsaneleri arasında yerini resmen aldı. Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan ve Gene Sarazen gibi isimlerle birlikte erkekler golf tarihinde dört büyük turnuvayı da kazanan altıncı isim olmayı başardı.

Grand Slam’i kazanmayı başaramayan Arnold Palmer, Tom Watson, Lee Trevino, Seve Ballesteros, Sir Nick Faldo ve Phil Mickelson gibi dev isimler düşünüldüğünde, McIlroy’un başarısı daha da anlam kazanıyor. Beşinci major zaferiyle Ballesteros’la eşitlenen McIlroy, sadece bir zafer gerisinde olduğu Faldo’yu da geride bırakabilecek potansiyele sahip.

AVRUPA’NIN EN İYİSİ OLABİLİR Mİ?

McIlroy’un başarıları kıta Avrupası için de tarihi öneme sahip. Grand Slam’i tamamlayan ilk Avrupalı erkek golfçü olan McIlroy, 28 PGA Tour zaferi ve iki Players Championship şampiyonluğu ile sadece kupaların değil istikrarın da ismi oldu. Faldo’nun PGA Tour’daki toplam altı zaferiyle kıyaslandığında, McIlroy’un istatistikleri onun Avrupa’nın en büyük golfçüsü unvanını hak ettiğini gösteriyor.

Fakat bu tür kıyaslamaların zorluğu, dönem farklarından kaynaklanıyor. Hangi dönem daha rekabetçiydi, hangi rakipler daha zorluydu? Kesin olan şu: Rory McIlroy artık bu tartışmanın merkezinde yer alıyor.

ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR

Artık omuzlarından yük kalkmış bir McIlroy var. Önümüzdeki büyük turnuvalar için daha özgür, daha motive. Sıradaki major turnuva, PGA Tour’da daha önce büyük başarılar yaşadığı Quail Hollow’da oynanacak. Ardından son iki yılda kıl payı kaçırdığı ABD Açık geliyor. Ve yılın son büyük organizasyonu, McIlroy’un memleketi Kuzey İrlanda’daki Royal Portrush’ta düzenlenecek.

ZAFERİN ANLAMI

Masters zaferiyle McIlroy, sadece prestij değil, önemli bir maddi ödül de kazandı. Şampiyonlukla birlikte 3.6 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olan McIlroy, aynı zamanda sponsorluk ve marka değerini de katladı. Ancak onun için asıl ödül, 2011’de final turunda yaşadığı dramatik çöküşten sonra başardığı bu geri dönüş.

McIlroy, o yıl kazanması gerektiğini düşündüğü turnuvada 80 vuruşla yıkılmıştı. Bu yüzden bu zafer, sadece bir kupadan çok daha fazlası anlamına geliyor. Kendisiyle yaptığı savaşı kazanmak, onun için belki de tüm kariyerinden daha büyük bir başarıydı.

İNGİLTERE’NİN SPOR İKONLARI ARASINA GİRDİ

McIlroy’un ismi artık İngiliz sporunun efsaneleri arasında. Sir Roger Bannister, Sir Steve Redgrave, Sir Lewis Hamilton, Sir Andy Murray, Dame Jessica Ennis-Hill gibi unutulmazlar arasında onun da yeri hazır. Bu zafer, sadece golf dünyasında değil, tüm spor kamuoyunda onu yeniden parlayan bir yıldız haline getirdi.

Artık onun hakkında “başaramadı” denemeyecek. Rory McIlroy, Avrupa'nın en büyük golfçüsü olma yolunda ilerliyor.