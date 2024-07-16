MEB duyurdu. Başvuru ve atama tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrosunda bulunan öğretmenlerden aile birliği, sağlık durumu, can güvenliği, engellilik veya diğer mazeretler sebebiyle yer değiştirme talebinde bulunacakların başvurularıyla ilgili detayları içeren duyuru yayımladı.

Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Öğretmenler, ilk aşamada 1-7 Ağustos tarihleri arasında mazeretlerini belgeleyerek başvurularını yapacaklar. Başvurusu onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini bildirebilecekler.

Atamaları 16 Ağustos tarihinde yapılacak olan öğretmenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla tamamlayabilecekler.