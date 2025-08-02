MEB, Suriyelilere derman olacak! Atama bekleyen öğretmenleri unuttu...

Yüzbinlerce Türk öğretmenin iş derdine derman olamayan MEB, Suriye’de öğretmenlerin eğitimi, mesleki gelişimlerinin sağlanması ve branş öğretmeni eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kapsamlı öğretmen yetiştirme programları yapacak. Türk öğretmenlere derman olamayan MEB'in Suriye’ye öğretmen yetiştirmesi tepki çekti.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Suriye’de öğretmenlerin eğitimi, mesleki gelişimlerinin sağlanması ve branş öğretmeni eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kapsamlı öğretmen yetiştirme programları düzenleyecek. Türkiye ve Suriye, eğitim alanında uzun vadeli işbirliği için "'Ortak Eğitim Çalışma Grubu'" kurulması konusunda da mutabakata vardı.

Millî Eğitim Bakanlığı heyeti, 8-11 Temmuz tarihleri arasında Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret kapsamında, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko başkanlığındaki heyet ile görüşme yapıldı ve iki ülke arasında "'Eğitim İş Birliği Protokolü'" imzalandı.

Görüşmelerde, Halep’in mevcut eğitim altyapısına ilişkin bilgiler paylaşılırken, bazı okulların tadilatına Türkiye tarafından destek verilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Halep’te açılması planlanan "'Türk Okulu'" için de uygun bina tespiti amacıyla saha araştırmaları yapılması kararlaştırıldı.

Suriye'deki eğitim müfredatının güncellenmesine yönelik işbirliği kararının alındığı görüşmelerde, bu doğrultuda eğitim materyallerinin hazırlanması sürecine de destek verilecek.