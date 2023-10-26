MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün, tüm farklılıklara rağmen aynı yazgıya ortaklık etmenin getirdiği ünsiyet ve 1000 yıllık maziden alınan ilhamla kutlandığını belirtti.

Tarihte yaşadığı savaşlar ve tüm zorluklara rağmen her defasında kazandığı zaferlerle yeniden ayağa kalkmasını bilen bir milletin mensupları olunduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Destansı dirilişiyle yeniden doğan milletimiz, tarih sahnesine ihtişamıyla girerek dünyanın gidişatında söz sahibi olacak ve bu coğrafyanın kaderini bir kez daha tayin edecek tekamüle ulaşmıştır. İmkansızı başaran mücadeleci bir milletin evlatları olarak bugün, Cumhuriyet'in imkanlarıyla yeni bir ufkun şafağına bakıyoruz. Bu şafaktan doğan 'Türkiye Yüzyılı' güneşiyle yolumuz açık ve aydınlıktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak milletimizin ortaya koyduğu birlik ruhuyla köklü, güçlü, kucaklayıcı, insanlığın zihnini ve ufkunu açan muazzez bir maarif sistemini ilim, irfan ve fen sütunları üzerinden inşa ederek, 'Türkiye Yüzyılı' gençliğini Cumhuriyet'imizin kudretiyle yetiştiriyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

KISA FİLM

Bakan Tekin'in paylaşımında, Cumhuriyet'in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bakanlıkça hazırlanan kısa film de yer aldı.

MEB'den filme ilişkin yapılan açıklamada, filmde Türkiye'nin kurtuluşunda stratejik rol oynamış vatan evlatlarına işaret edilerek, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle bugünkü öğrencilerin de tıpkı önceki akranları gibi ülkeye ve millete sağlayacakları katkıların ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında oynayacakları rolün önemi vurgulandı.

Açıklamada, filmde, 100 yıl önce kurtuluş ve kuruluş evresindeki cesaret, yetenek ve azimleriyle ön plana çıkmış vatan evlatlarının taşıdığı bilinç ve inancın, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği öğrencilerdeki devamlılığının ve yansımasının sahnelendiği aktarıldı.

3 ÖĞRENCİ, 3 TARİHSEL KARAKTERİ CANLANDIRDI

Üç öğrencinin, Milli Mücadele'ye katkı veren üç tarihsel karakterle olan benzerliklerinin filmde yer aldığına işaret edilen açıklamada, filmdeki öğrencilerden ilkinin, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında vatana hizmet etme hayaliyle 14 yaşındaki Salihlili Mehmet'in gazi Mehmetçikleri savaşta hayata bağlamak için gösterdiği çabadan esinlendiği kaydedildi.

Filmde yer alan ikinci öğrencinin ise henüz 12 yaşında bir çocuk olan Nezahat Onbaşı'nın savaş sırasında askeri mesajları şifreli şekilde telgrafla ileterek sağladığı katkıyı örnek aldığı vurgulanan açıklamada, üçüncü öğrencinin de 15 yaşındaki Gazi Cemal'in savaş anında bölükler arasındaki iletişimi sağlayarak savaşın seyrini değiştirmesindeki rolünden hareketle, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'e sağlayacağı katkıları ortaya koyduğu belirtildi.

MEB'in, hazırladığı bu filmle, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken, 100 yıl önceki nesillerin bilinç, inanç ve azminin bugünkü genç nesillere ışık tutmasıyla, gelecek Türkiye Yüzyılı'nın da aynı değerleri taşıyan öğrencilerle inşa edileceğini vurguladığı aktarılan açıklamada, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunda öğrencilerin, öğretmenlerin ve dolayısıyla tüm maarif camiasının belirleyici rolünün altının çizildiği bildirildi.

Açıklamada, filmde, 100 yıllık Cumhuriyet'in şanlı tarihindeki farklı iki nesilden öğrencinin vatan ve millet için birbiriyle örtüşen hikayelerini oyuncu Volkan Severcan'ın seslendirdiği, Severcan'ın sesine ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen 100. Yıl Marşı'nın eşlik ettiği kaydedildi.