Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, bugün siyasi partilerin Meclis'teki gruplarını ziyaret ediyor. Kurtulmuş, ilk ziyaretini DEM Parti Grubu'na yaptı.

"MESELE ARTIK TBMM’DE KONUŞULABİLECEK HALE GELDİ"

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Kurtulmuş, "Yapıcı bir fikir teatisinde bulunduk. Türkiye'nin terörden kurtulması, birlik, kardeşliğin sağlanması bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesini müzakere ettik. Mesele artık TBMM’de konuşulabilecek hale gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla sürecin sonlandırılması ve tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TBMM'de kurulacak komisyonun verimli şekilde çalışması mümkün olsun" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İçinden geçtiğimiz süreç, Demokratik Toplum ve Barış çağrısı elbette parlementoya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemiştir. Bu konuları müzakere ettik. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu, parlamento bünyesinde bu sürecin çözümüne dair komisyon çalışmaları da Sayın Başkan tarafından başlatılacağını dinlemiş olduk. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Kurtulmuş, DEM Parti'nin ardından İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret edecek.

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