Meclis İsrail tehdidi için toplanacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada “İsrail’in hedefi Türkiye” demesi dikkat çekmişti. Ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "'İsrail bizimle savaşacak' demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır” şeklinde yanıt vermişti. CHP tarafından Cumhurbaşkanının İsrail ile ilgili sözleri için bir kapalı oturum talep edilmişti. Numan Kurtulmuş, Meclis'in 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacağını duyurdu.

KURTULMUŞ: MECLİS 8 EKİM SALI GÜNÜ TOPLANACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 8 Ekim Salı günü toplanacağını, hükümetin milletvekillerini İsrail'in tehdidine ilişkin bilgilendireceğini açıkladı.

Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada şu açıklamada bulundu:

"Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. "

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada “İsrail’in hedefi Türkiye” demişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "'İsrail bizimle savaşacak' demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır. Cumhurbaşkanının İsrail ile ilgili sözleri için burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanından ben randevu istedim. Bizzat bu talebimizi kendisine ileteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.