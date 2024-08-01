Meclis olağanüstü toplanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis olağanüstü toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mahmud Abbas'ın konuşma yapmak üzere Meclis'i olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Toplantı, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir konuşma yapmak üzere 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre, Abbas'ın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi planlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abbas'ın meclis genel kuruluna seslenişini sağlamak amacıyla 15 Ağustos'ta TBMM'nin olağanüstü toplanmasını talep etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "olağanüstü toplantı çağrısı"nda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."

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