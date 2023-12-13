Hindistan'da tam 22 yıl önce meclis binasına düzenlenen saldırının yıldönümünde siyahlara bürünmüş bir adam ziyaretçiler alanından fırlayarak vekillerin arasına girdi.

Adamın arkasından bir kişinin daha vekillerin arasına dalması paniğe neden oldu. Vekillerin masalarının üzerinde koşan iki adam kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

Hint medyası olaya büyük ilgi gösterirken alanda çok ciddi bir güvenlik açığının bulunduğunu da aktardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin olay sırasında meclis binasında olmadığı belirtilirken vekil Karti Chidambaram, "Bugün Hindistan meclisi yine saldırıya uğradı" dedi.

Hint vekil Gaurav Gogoi ise, "İki saldırgan slogan atıyordu. Bina içinde gaz ve ses bombası atıldı" dedi.

2001 yılında meclis binasına düzenlenen saldırı uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. O saldırıda aralarında 5 saldırganın da olduğu onlarca insan yaşamını yitirmişti. Hindistan, Pakistanlı teröristleri sorumlu tutmuştu.

Hindistan'da ellerinde sarı bir duman yayan kavanozlar bulunan ve güvenlik duvarını aşarak parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'ne (Lok Sabha) giren 2 kişi ve bunları dışarıda bekleyen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci olduğunu ve ülkede artan işsizliği protesto etmek istediğini belirtti.

Şüpheli, "Halkın sesi, hükümet tarafından duyulmuyor. Bu ülkede diktatörlük olamaz" ifadesini kullandı.

Söz konusu eylem, 2001'de Parlamento binasına silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen ve 6'sı polis, 9 kişinin ölümüne yol açan saldırının yıl dönümünde gerçekleşti.