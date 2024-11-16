'Meclis'e Öcalan'ın videosu gelsin' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a Cemal Enginyurt'tan cevap

Cumhur İttifakı’nda Öcalan tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Öcalan çağrısını yorumladı.

Mehmet Uçum şunları söyledi:

"GÖRÜNTÜLÜ BİR ÖCALAN KAYDI ALINSA GETİRİLSE..."

"Hukuken Öcalan’ı oradan getirip DEM Parti grubunda konuşturmak söz konusu olmaz. Devlet onun hukuki koşullarını oluşturursa olur. Terörsüz Türkiye şartına bağlı olarak ‘umut hakkı’ da tartışılır. Devlet şartlar oluşursa şöyle bir şey yapsa; görüntülü bir Öcalan kaydı alınsa getirilse DEM Parti grubuna... Yani mektup okutmuş devlet terörle mücadeleye bir katkı olarak görürse yapar."

"APO 'DAN MEDET UMUP M.KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ DİYENİ..."

Mehmet Uçum'un, bu sözlerine DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.

Cemal Enginyurt'un açıklamaları şu şekilde:

"Saray yancılığına devam et Mehmet Uçum.

Şimdi de kanlı katil Apo Video yollasın demiş.

Apo 'dan medet umup, M.KEMAL ATATÜRK'ün Askerleriyiz diyeni ihraç edene yazıklar olsun. "

Saray yancılığına devam et Mehmet Uçum.

Şimdi de kanlı katil Apo Video yollasın demiş.

Apo 'dan medet umup,M.KEMAL ATATÜRK'ün Askerleriyiz diyeni ihraç edene YAZIKLAR OLSUN. #VakitTamamRteGit — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 16, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nda, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın durumu üzerine tartışmalar sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrıları, ittifak içinde fikir ayrılıklarına neden oldu. Bu tartışmalar, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı.

Devlet Bahçeli, Öcalan'ın durumu hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Bahçeli, Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi ve konuşma yapması gerektiğini belirtti. Bu açıklama, Cumhur İttifakı içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.