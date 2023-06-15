Meclis'te bir ilk yaşandı. Yapay zeka soru önergesi hazırladı

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yapay zeka robotu Chat GPT ile soru önerges hazırladı. Hazırlanan önerge Meclis'e sunuldu.

Meclis'te bir ilk yaşandı. Yapay zeka soru önergesi hazırladı

DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yapay zekayı kullanarak Meclis’e yeni bir soru önergesi hazırladı ve bu soru önergesini sundu.

Dalgın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunulan önerge yapay zekanın sohbet robotu olarak tanımlanan “Chat GPT” uygulamasından yararlandı.

Yapay zeka teknolojisinin insan-robot işbirliğini mümkün kılan ve aynı zamanda muhtemel risklere yol açtığını hatırlatan Dalgın, Bakan Kacır’dan, Chat GPT ile birlikte hazırladığı şu soruları yanıtlamasını istedi:

Ülkemizdeki mevcut yapay zeka altyapısı ve yeteneklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa, sonuçlar kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?

Hükümet, yapay zeka teknolojilerinin gelişimini teşvik etmek ve bu alandaki yeteneklerimizi geliştirmek için ne gibi politikalar izlemeyi planlamaktadır? Yapay zeka alanında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve yetenek geliştirme programlarına yönelik ne gibi adımlar atılmıştır veya atılması planlanmaktadır? Bu alanda yetenekli bireyleri ve girişimleri teşvik etmek için ne gibi burs, hibe ve diğer finansal destek mekanizmaları düşünülmektedir?

Yapay zekanın etik ve güvenlik konularında ortaya çıkan zorlukları ele almak için hükümetin bir planı veya stratejisi var mıdır? Türkiye'de yapay zekanın sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirecek ve ilerlemesini düzenleyecek bir düzenleyici kurum veya çerçeve düşünülüyor mu?

Yapay zeka teknolojilerinin ulusal güvenlik ve savunma stratejilerine entegrasyonu ile ilgili hükümetin bir planı var mıdır?

Yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin gelişimini desteklemek için dijital altyapımızda (internet hızı, fiber optik ağlar, veri merkezleri vb.) ne gibi iyileştirmeler planlanmaktadır?

Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinde uluslararası işbirliği ve ortaklık stratejisi nedir? Avrupa Birliği ile tek dijital pazar' alanında yapay zeka ve diğer ileri teknolojiler konusunda müzakereler ne durumdadır?

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