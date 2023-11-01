Meclis'te çay 1 TL'den 2 TL'ye çıktı. Şimdi hayat pahalılığının ne olduğunu anlayacaklar

TBMM’de çaya yüzde 100 zam geldi. 1 lira olan bir karton bardak çay 2 liraya çıktı.

Meclis'te çay 1 TL'den 2 TL'ye çıktı. Şimdi hayat pahalılığının ne olduğunu anlayacaklar

Restoranındaki fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen TBMM’de çaya yüzde 100 zam yapıldı.

1 TL’den satılan karton bardakta çay 2 TL’ye çıkarıldı.

Zam haberini, gazeteci Osman Cerit sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Cerit, X (Twitter) üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de çaya yüzde 100 zam geldi. Daha önce 1 TL olan karton bardakta çay 2 TL oldu..."

KUZU ŞİŞ 45 LİRA

TBMM'nin en favori yiyeceği, 15 Türk Lirası ile oldukça uygun fiyatlı olan "Vişneli Tayfır". Bunun yanı sıra menülerde yer alan kuzu şiş ise 45 Türk Lirası ile dikkat çekiyor.

screenshot-4.jpg

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Son Haberler
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak Dünya
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak
Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gündem
Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin Dünya
Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin
Bahçeden gelen sesler yüzünden katil oldu Gündem
Bahçeden gelen sesler yüzünden katil oldu
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı Spor
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
Sonbahar'ın gelmesi ile meşeler kartpostallık pozlar veriyor Gündem
Sonbahar'ın gelmesi ile meşeler kartpostallık pozlar veriyor
Başvuran tüm kadınlara maaş bağlanacak! Duyan PTT'ye koşacak Ekonomi
Başvuran tüm kadınlara maaş bağlanacak! Duyan PTT'ye koşacak