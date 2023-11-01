Meclis'te çay 1 TL'den 2 TL'ye çıktı. Şimdi hayat pahalılığının ne olduğunu anlayacaklar

Restoranındaki fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen TBMM’de çaya yüzde 100 zam yapıldı.

1 TL’den satılan karton bardakta çay 2 TL’ye çıkarıldı.

Zam haberini, gazeteci Osman Cerit sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Cerit, X (Twitter) üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de çaya yüzde 100 zam geldi. Daha önce 1 TL olan karton bardakta çay 2 TL oldu..."

KUZU ŞİŞ 45 LİRA

TBMM'nin en favori yiyeceği, 15 Türk Lirası ile oldukça uygun fiyatlı olan "Vişneli Tayfır". Bunun yanı sıra menülerde yer alan kuzu şiş ise 45 Türk Lirası ile dikkat çekiyor.