CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları için komisyon kuruluyor

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak Çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek üzere toplanacak.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, 11 Ocak Çarşamba günü komisyonu toplantıya çağırdı.



Beyazıt başkanlığında saat 14.30'da toplanacak komisyonda, Başarır ve Türkkan hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı fezleke görüşülecek.



CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke düzenlenmişti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke hazırlanmıştı.