Meclis'te gerginlik. AKP'li Hüseyin Yayman sessizliğini bozdu

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'liler Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK üyesi Remzi Kartal'la telefonlaştığı iddiasıyla da tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP'liler Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal, AKP sıralarındaki Hüseyin Yayman'ın Kartal'la yemek yediğini ısrarla vurguladı.

Uzun zamandır eleştirilerin hedefindeki AKP'li Yayman kürsüden söz aldı. Yayman, gazeteci ve akademisyen olarak PKK'lıyla yemek yediğini söyledi.

Halk TV'nin haberine göre Yayman konuşmasına devam edeceği sırada mikrofon kesildi. Süresi biten Yayman, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz istedi. Adan reddetti. Yayman, mikrofon kapalı olmasına rağmen kürsüden ayrılmayıp son bir cümle kursa da söyledikleri anlaşılamadı. Birinin 'Afiyet olsun' dediği duyuldu. Yayman'ın konuşmasını bir tek AKP'liler alkışladı. MHP'den alkış da gelmedi.

YAYMAN İLE ADAN ARASINDA DA ŞU DİYALOG YAŞANDI:

Adan: Söz vermiyorum 2 dakikadan sonra. Grup başkanvekiline söz vermedim

Yayman: Tamamlayım efendim anlatamadım

Adan: Efendim anlattınız akademisyen olarak katıldığınızı söylediniz