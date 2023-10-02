Meclis'te İstanbul Sözleşmesi tartışması ‘Analarla kadınları karıştırmayalım’

t24'ün haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, geçen günlerde öldürülen Zehra Güneş’i anarak, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden hayata geçmesini istedi. MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise kadınla anayı ayırdığını ve sözleşmenin kadına değer vermediğini savundu.

Zehra Güneş’i Anarak Konuştu

Çorum İl Genel Meclisi, bugün İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda toplandı. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, birkaç gün önce Çorum’da katledilen Zehra Güneş üzerinden kadına şiddet konuştu. Bek, “Zehra ve tüm katledilen kadınları buradan rahmetle anıyor ve bir daha ne Çorum’da ne ülkemde ne dünyada kadınlar üzerinde yapılan bu şiddeti kalkmasını canı gönülden diliyoruz.” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’ni Savundu

Bek, kadına şiddetin önlenmesi için en büyük önlemin İstanbul Sözleşmesi olduğunu söyledi. Bek, “İstanbul Sözleşmesi bize ne getiriyor; kadına yönelik her türlü şiddetin ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçluların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili ve iş birliği içeren politikaların hayata geçirilmesi.” diye konuştu. Bek, ayrıca Hz. Muhammed ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği değeri hatırlattı.

Kadınla Anayı Ayırdı

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise Bek’e karşı çıkarak, kadın haklarına saygısının sonsuz olduğunu ancak kadına verilen değerin sadece İstanbul Sözleşmesi ile olmadığını savundu. Aşık, “Kadın farklıdır, ana farklıdır. Bunun bilincine varmak lazım. Toplumu böyle bilinçlendirmek lazımdır. Şimdi her kadın ana değildir. Ben bunu böyle görüyorum, böyle düşünüyorum.” dedi.

Tepki Gösterdi

Bek, Aşık’ın sözlerine tepki göstererek, “Kadınla anayı ayırırsanız kadın ölmeli mi” diye sordu. CHP İl Genel Meclis Üyesi Saadettin Akgül de Aşık’a hatırlatmada bulunarak, “24 Kasım 2011’de İstanbul Sözleşmesi AK Parti’nin MHP’nin bütün partilerin toplanmasıyla Meclis’teki 247 vekilin Meclis’te 246’sının evet oyuyla 6251 sayılı yasayla Meclis’ten geçiren ilk ülkedir Türkiye.” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, "Zamanında Merve Kavakçı neden Meclis’e alınmıyordu acaba? O da kadındı" dedi. Yıldız Bek ise "Şurada öldürülen bir kadın ya" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, "İstanbul Sözleşmesi de yürürlükteyken her iş bitti kadın cinayetleri durdurdu da sadece İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra mı kadın cinayetleri ortaya çıktı? Bunun başka türlü tedbirleri olsun. Bu başka türlü tedbirler alınsın. Bu elbette ki önlensin. Kadınlarımız tabii ki analarımız bizim başımızın tacıdır. Analarımız bizim başımızın tacıdır. Kadın farklı. Ben kadına farklı gözle bakıyorum. Ana farklıdır kadın farklıdır. Burayı ayırmak lazım" diye konuştu.

"İstanbul Sözleşmesi sadece kadını koruyucu bir yasaysa LGBT’lileri ne yapacağız"

Yıldız Bek’ın "Asla ya asla kadın ayrı ana ayrı denmez ya denmez" derken, üyeler arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Bunun üzerine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, oturuma ara verdi.

Ara sırasında da tartışma devam etti. CHP’li Bek, "Kadın kadındır, kadın haklarını korumak zorundayız. Kadına şiddete önlemek zorundayız. Önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi hayata geçmeli. 6284 sayılı yasa kadını koruyucu yasa başka bir şey değil ki bu" diye konuştu.

MHP’li Aşık ise "İstanbul Sözleşmesi sadece kadını koruyucu bir yasaysa ancak LGBT’lileri ne yapacağız" derken; Yıldız Bek, "Öldürelim o zaman. Yakalım gitsin. Ayıptır nerelere çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi.