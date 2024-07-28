Meclis'te kabul edildi: Yurt dışı çıkış harcına zam

Kaynak: ANKA
Meclis'te kabul edildi: Yurt dışı çıkış harcına zam

TBMM'de yapılan görüşmeler sonucunda, yurt dışına çıkış harcı mevcut 150 liradan 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin 51'inci maddesi onaylandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin müzakereleri sürüyor. Gündemdeki maddelerden biri olan ve yurt dışı çıkış harcını 150 liradan 500 liraya çıkarmayı teklif eden 51'inci madde, meclis tarafından onaylandı. Saadet Partisi'nden Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, bu artışı eleştirerek, yüzde 233'lük bir zammın, her yıl yeniden değerleme ile daha da artırılacak olmasının vatandaşa ağır bir yük getireceğini belirtti. Emekli ve memur maaşlarına yapılan oransal zamların bu kadar yüksek olmamasına dikkat çeken Karaman, hükümetin bu politikasının vatandaşın yaşam maliyetlerini artıracağını vurguladı.

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CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, yurt dışı çıkış harcının daha önce 50 lira iken, 18 Mart 2022'de 150 liraya yükseltildiğini ve şimdi ise 500 lira olması teklifinin vatandaşlar için yeni bir mali engel teşkil ettiğini ifade etti. Arı, Türkiye'den yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların zaten yüksek vize ücretleri ve randevu almakta yaşanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu, geçen yıl 8 milyon 743 bin 760 kişinin vize alarak yurt dışına çıktığını ve bu artışın beklenen gelirinin 4 milyar lira olduğunu belirtti. Arı, gençlerin eğitim ve diğer nedenlerle yurt dışına çıkma çabalarının bu tür engellerle daha da güçleşeceğini söyleyerek, meclis üyelerine tekliften vazgeçme çağrısında bulundu.

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