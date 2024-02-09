Meclis’te ‘kalibre’ tartışması: Sen paranla, ben ise ahlakla ölçüyorum

Kaynak: ANKA
Meclis’te ‘kalibre’ tartışması: Sen paranla, ben ise ahlakla ölçüyorum
Meclis’te, AKP’li Kadem Mete ile CHP’li Ali Mahir Başarır arasında ‘kalibre’ tartışması çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AKP’li Muğla Belediye Başkanı Adayı Aydın Ayaydın'ı eleştirdi.

Başarır’ın eleştirileri üzerine söz alan AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, “Adayımıza, yani Aydın Bey'e laf atma hadsizliğinde bulunmuştur. Aydın Bey'e söz söylemek, Sayın Grup Başkanvekili’nin kalibresini aşar.” dedi.

Mete, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aydın Bey'in aday olması, onların şirazesini bozmuştur. Doğrudur, çünkü 31 Mart'ta, ‘kale’ diye adlandırdıkları yerin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyükşehir belediyesi olacağını hep beraber göreceklerdir.”

“SEN KALİBREYİ AYAYDIN'IN BEYKOZ'DAKİ KONAKLARIYLA ÖLÇÜYORSUN“

CHP Grup Başkanvekili Başarır da Kadem Mete'ye şöyle yanıt verdi:

"Kalibreden bahsediyorsunuz. Kalibre nedir, biliyor musun? Yazlık sarayına Marmaris'te 40 milyon ayırıp da Bodrum'un içme suyu projesine bin lira ayırmaktır. Akbelen'de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir. O cennet koyunu Beşli Çete’ye üç kuruş para için peşkeş çekmektir. Kalibresizlik budur, beyefendi. Çiftçi, emekli, bu ülkenin gençleri yurt bulamazken, ekmek bulamazken yazlık sarayına milyarlarca lira para ayırmaktır. Kalibresizlik budur. Sen, kalibreyi otellerinle, paranla, Aydın Ayaydın'ın Beykoz'daki konaklarıyla ölçüyorsun. Ben ise emekle, ahlakla, namusla, şerefle ölçüyorum."

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