Erdoğan, Akbelen’de maden için verdiği kamulaştırma kararını kaldırdı

Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, 11 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından maden sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı.

Acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

Kararda, tarım arazilerinin bulunduğu söz konusu sahanın "S:86541" numaralı ‘linyit’ işletme ruhsatlı saha olduğu belirtilmişti.

ERDOĞAN KAMULAŞTIRMA KARARINI KALDIRDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, söz konusu acele kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı 2020 yılında, Muğla Milas’taki iki termik santraline kömür sağlamak amacıyla Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye (YK Enerji) devredilmişti.

Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı özelleştirme kararı sonrası köylüler, bölgede ağaçların kesilmesine karşı çıkarak Akbelen'de nöbet tutmaya başlamıştı.

İkizköylülerin Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı 2021 yılında açtığı yürütmeyi durdurma davası devam ederken; Akbelen Ormanı'ndaki yaklaşık yüz ağaç kesildi. İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin protestoları sonrası bölgedeki ağaç kesimi durdu.

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İZİN VERİLMİŞTİ

1 Mart 2022 tarihine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Akbelen'de, “Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri” kapsamında, madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti.

Bakanlığın bu kararının ardından 24 Temmuz 2023'te yeniden ağaçların kesimine başlanmış, köylüler ve çevrecilerin direnişine rağmen binlerce ağaç kesilmişti.