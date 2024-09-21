Meclis’te kan dökülmesin diye aldıkları önleme bakın!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meclis’te kan dökülmesin diye aldıkları önleme bakın!

TBMM’de kürsü kenarı ve merdiven köşelerinin sivriliklerine yönelik tedbirler alınması için çalışmalar başladı. Sürekli kavga çıkan mecliste en son TİP’li Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantıda büyük bir kavga yaşanmış, bazı milletvekillerinin yere düştüğü, kaşlarının açıldığı görülmüştü.

TBMM Genel Kurul salonunda milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsünün yanındaki ve arkasındaki merdivenlerin sert zeminlerine karşı tedbir alınacak.

KAŞLARI AÇILMIŞTI

Genel kurul salonunda zaman zaman milletvekilleri arasında yaşanan arbedelerde yere düşenlerin başını çarpması ihtimali büyük risk oluşturuyor. Meclis’te son olarak TİP’li Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantıda büyük bir kavga yaşanmış, bazı milletvekillerinin yere düştüğü, kaşlarının açıldığı görülmüştü.

DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Geçen sene de Saadet Partili Hasan Bitmez kürsüde konuşurken kalp krizi geçirip yere düşmüş, kafası merdivenlerin olduğu sert zemine çarpmış ve sonrasında da vefat etmişti. Genel kuruldaki kürsünün etrafındaki sert zeminle ilgili riskler Meclis yönetimine de iletildi ve tedbir alınması istendi. Meclis yönetimi gelen talepler üzerinde, TBMM Genel Kurulunda risk oluşturan kısımlar için yerinde inceleme yaptı. Bu doğrultuda güvenliği sağlayacak ve estetiği bozmayacak bir düzenleme yapılması için çalışma başlatıldı.

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