Meclis'te kavgaya karışmıştı. MHP'li milletvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Meclis'te kavgaya karışmıştı. MHP'li milletvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasa teklifi görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile arasında arbede çıkan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TBMM'de vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren teklif görüşmesi sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında arbede yaşanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz yaşanan arbede sonrası MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"Dün MHP'de Erkan Akçay'ın da olduğu bir gerilim yaşandı." diyen Saymaz, "Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık" ifadelerini kullandı.

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