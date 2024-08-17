Meclis'te konuşturulan Mahmud Abbas'ın daha önce neler yaptığını açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün TBMM'de konuşma yaptı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM'de milletvekillerine dağıtılan Filistin atkısını takmadı ve Mahmud Abbas TBMM'ye girdiğinde ayağa kalmadı.

İYİ Partili Yasin Öztürk, Mahmud Abbas'ın daha önce neler yaptığını anlatarak, neden onun için ayağa kalkmadığından bahsetti.

"MAKARİOS'UN MEZARINI ZİYARET ETTİ ATATÜRK'ÜN ETMEDİ"

Mahmud Abbas’ın Makarios'un mezarını ziyaret ettiğini fakat Atatürk'ün mezarını ziyaret etmediğini belirten Öztürk, Abbas’ın Doğu Türkistan ile Türkiye'deki Kürtçü hareketleriyle ilgili görüşlerinin belli olduğunu, bu yüzden onun için ayağa kalkmadığını söyledi.

Toplantıya katılma sebebini de açıklayan Öztürk, mazlumun yanında olmak için toplantıya katıldığını, ancak bu mazlumları ne İsmail Haniye gibilerin ne Mahmud Abbas gibilerin temsil ettiğini düşünmediğini ifade etti.

"ABBAS'IN TÜRKİYE'DEKİ KÜRTÇÜ HAREKETLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ BELLİ"

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Mahmud Abbas, Makarios'un mezarını ziyaret etti. Atatürk'ün mezarını ziyaret etmedi. Doğu Türkistan'la ilgili görüşleri belli. Türkiye'deki Kürtçü hareketlerle ilgili görüşleri belli. Bu yüzden ayağa kalkmadım. Toplantıya katılma sebebim mazlumun yanında olmak ama bu mazlumları ne İsmail Haniye gibilerin ne Mahmud Abbas gibilerin temsil ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

UYGUR TÜRKLERİNE "TERÖRİST" DEMİŞTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas' Çin ziyaretinde Uygur Türkleri için terörist tanımını yapmıştı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise “Uygur Türklerine terörist demek cinayettir, rezalettir. Türk milletine saygısızlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde önemli açıklamalarda bulundu. Abbas,"Önümüzde hiçbir çözüm kalmadı" ifadelerini kullandı ve sürmekte olan İsrail saldırılarına dikkat çekti.

Abbas, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden savaşa dair taviz vermeleri istenen hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

TBMM kürsüsüne çıkarken bütün parti sıraları tarafından alkışlarla karşılanan Abbas, "Hiçbir şekilde topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan hiçbir çözüme eyvallah demiyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, günün anısına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun bulunduğu atkı da hediye etti.

Atkılar, günün anısına TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerine ve davetlilere de verildi. Öte yandan ziyaret anısına bastırılan hatıra pul da Kurtulmuş tarafından Abbas’a verildi.