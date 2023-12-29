Mecliste sağlıkta katkı payı tepkisi: Suriyeliden alınmayan katkı payı emeklilerden de alınmamalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Asgari ücretin yılda 4 kez belirlenmesi gerektiğini belirten Gürer, “Açlık sınırı 16 bin lira olan ülkemizde asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirledi. Dalga geçen gibi 17 bin liraya bir de 2 lira ilave etmişler. Daha emekçinin cebine girmeden açlık sınırı altında kalacak. Kira, gıda, giyim, ulaşım, eğitim giderleri artışın çok gerisinde artış oldu. Yılda 4 kez asgari ücret belirlenmeli, net 22 bin TL olmalı idi” ifadelerini kullandı.

Suriyelilere sağlanan avantajın bu ülkenin emeklilerine sağlanmadığına dikkat çeken Gürer, “Emeklilerde ilaç katkı payı bir an önce kaldırılmalıdır. Suriyelilerden ilaç katkı payı alınmazken neden bizim emeklimizden alınmaktadır? Ayrıca, bu konuda verdiğim kanun teklifi de var. Eğer evi yoksa, kirada kalıyorsa emekliye kira yardımının da yapılması, bu bağlamda destek olunması gerekiyor” dedi.