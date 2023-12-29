Mecliste sağlıkta katkı payı tepkisi: Suriyeliden alınmayan katkı payı emeklilerden de alınmamalı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Mecliste sağlıkta katkı payı tepkisi: Suriyeliden alınmayan katkı payı emeklilerden de alınmamalı
CHP’li Gürer “Emeklilerin ilaç katkı payı bir an önce kaldırılmalıdır, Suriyelilerden ilaç katkı payı alınmazken neden bizim emeklimizden alınmaktadır? Dul ve yetim aylıkları iyileştirilmelidir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Asgari ücretin yılda 4 kez belirlenmesi gerektiğini belirten Gürer, “Açlık sınırı 16 bin lira olan ülkemizde asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirledi. Dalga geçen gibi 17 bin liraya bir de 2 lira ilave etmişler. Daha emekçinin cebine girmeden açlık sınırı altında kalacak. Kira, gıda, giyim, ulaşım, eğitim giderleri artışın çok gerisinde artış oldu. Yılda 4 kez asgari ücret belirlenmeli, net 22 bin TL olmalı idi” ifadelerini kullandı.

Suriyelilere sağlanan avantajın bu ülkenin emeklilerine sağlanmadığına dikkat çeken Gürer, “Emeklilerde ilaç katkı payı bir an önce kaldırılmalıdır. Suriyelilerden ilaç katkı payı alınmazken neden bizim emeklimizden alınmaktadır? Ayrıca, bu konuda verdiğim kanun teklifi de var. Eğer evi yoksa, kirada kalıyorsa emekliye kira yardımının da yapılması, bu bağlamda destek olunması gerekiyor” dedi.

Son Haberler
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi Ekonomi
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi Dünya
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru Magazin
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu Kültür Sanat
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz Sağlık
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor Sağlık
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor