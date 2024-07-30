Meclis’te tatlı partisi. Hapur hupur yediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis’te tatlı partisi. Hapur hupur yediler

Meclis’te sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi görüşülürken, iktidar kulisinde tatlı dağıtıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. Teklifi, AKP ve MHP oylarıyla Meclis’ten geçti. Teklif, 275 'Evet' oyuna karşılık, 224 'Hayır' oyuyla sabaha karşı kabul edildi.

Görüşmeler devam ederken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek iktidar kulislerine indi.

Kuliste, İYİ Partili, AKP'li ve CHP'li vekillerin bir masada toplanarak tatlı yediği anlar görüldü.

Meclis'in kapanıp tatile girecek olması nedeniyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen tatlı dağıtımı, bu yıl sokak hayvanlarının tartışmalı maddesi görüşülürken yapıldı.

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