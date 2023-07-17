Mecliste yasak aşk skandalı. Meclis Başkanı ve milletvekili...

Singapur'da Meclis Başkanı Tan Chuan-Jin ve iktidar partisi milletvekili Cheng Li Hu’nun yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Olay sonrası iki milletvekili, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Mecliste yasak aşk skandalı. Meclis Başkanı ve milletvekili...

Singapur, Meclis Başkanı ve iktidar partisinin önde gelen kadın milletvekili arasındaki yasak aşkı konuşuyor.

Siyasi olayların nadiren yaşandığı barış ülkesi olarak anılan Singapur, birkaç gündür yaşanan bir skandalla çalkalanıyor. Meclis Başkanı Tan Chuan-Jin ve iktidar partisi Milletvekili Cheng Li Hu’nun yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

MECLİS BAŞKANI TAN CHUAN-JİN EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Meclis Başkanı Tan Chuan-Jin, evli ve iki çocuk babası olmasına rağmen yasak aşkı devam ettirdiği ortaya çıktı. Başbakan Lee Hsien Loong, bugün yaptığı açıklamada iktidardaki Halk Eylemi Partisi'nden (PAP) iki ismin istifa ettiğini açıkladı. Lee, partinin standartlarının korunması amacıyla milletvekillerinin “uygunsuz ilişki” nedeniyle görevden ayrıldıklarını söyledi.

Lee, ikilinin ilişkisini 2020'deki genel seçimler sonrasında öğrendiğini ve buna bir son verme çağrısı yaptığını belirtti. Başbakan açıklamasında, 54 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Meclis Başkanı Tan'ın kişisel durumunun siyasi kriterlere uymadığını, ailesinin iyileşme sürecine destek vermek için siyaseti bırakmayı düşündüğünü aktardı.

EL ELE TUTUŞMA GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU

Muhalefetteki İşçi Partisi ise yaptığı açıklamada iki siyasetçinin bir restoranda el ele tutuştuklarını gösteren videonun incelendiğini duyurdu. Singapur'da iktidar ve muhalefet partileri daha önce de evlilik dışı ilişki yaşayan üyelerini ihraç etmişti.

PAP, 1959'dan bu yana iktidarda ve Singapur'da bu tür krizler çok nadiren yaşanıyor.

Ülke geçen hafta da yolsuzluk skandalıyla sarsılmıştı. Ulaştırma Bakanı S. Iswaran ve otel zinciri sahibi Ong Beng Seng, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve kefaletle serbest kalmıştı.

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