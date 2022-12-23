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Meclis'ten ‘Katar'ı sevindirecek haber: Sözleşme süreleri 49 yıla uzatılacak

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Limanların özelleştirilmesi neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri 49 yıla uzatılacak.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 02:43
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Meclis'ten ‘Katar'ı sevindirecek haber: Sözleşme süreleri 49 yıla uzatılacak

Meclis'ten ‘Katar'ı sevindirecek haber: Sözleşme süreleri 49 yıla uzatılacak
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Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı.

49 YILDAN AZ SÜRELİ SÖZLEŞME SÜRELERİ 49 YILA UZATILACAK

Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

İşletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak.

Süre sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu tevsik eden bilgi ve belgeleri ilgisine göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi veya Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne kontrol edilmek üzere sunmaları şart olacak.

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