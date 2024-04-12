MediaMarkt’ın tatil kampanyası devam ediyor

Elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın sömestir ve bayram tatiline özel Tatil Kampanyası devam ediyor. 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında, tabletten akıllı telefona, kulak üstü kulaklıktan dizüstü bilgisayara birçok son teknoloji ürün satışa sunuluyor.

MediaMarkt’ın 15 Nisan’a kadar sürecek Tatil Kampanyası kapsamında;

SAMSUNG Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB Tablet - 11.799 TL

APPLE iPhone 15 Pro Max 256 GB Akıllı Telefon - 82.749 TL

JBL Tune 520BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık - 1.690 TL

LENOVO IP Gaming 3 15ARH7/Ryzen 5 6600H Dizüstü Bilgisayar - 24.999 TL’den satışa sunulacak.

Markanın tatil kampanyası 12-15 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak.