MediaMarkt’ın tatil kampanyası devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
MediaMarkt’ın tatil kampanyası devam ediyor
Elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın tatil kampanyasının üçüncü fazında son teknoloji ürünler, tüketicilerle buluşuyor. Markanın 98 mağazası ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak kampanya 15 Nisan'a kadar sürecek.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın sömestir ve bayram tatiline özel Tatil Kampanyası devam ediyor. 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında, tabletten akıllı telefona, kulak üstü kulaklıktan dizüstü bilgisayara birçok son teknoloji ürün satışa sunuluyor.

MediaMarkt’ın 15 Nisan’a kadar sürecek Tatil Kampanyası kapsamında;

SAMSUNG Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB Tablet - 11.799 TL

APPLE iPhone 15 Pro Max 256 GB Akıllı Telefon - 82.749 TL

JBL Tune 520BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık - 1.690 TL

LENOVO IP Gaming 3 15ARH7/Ryzen 5 6600H Dizüstü Bilgisayar - 24.999 TL’den satışa sunulacak.

Markanın tatil kampanyası 12-15 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak.

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