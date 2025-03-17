Medya patronu ve 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da içlerinde olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

ERHAN KORK TUTUKLANDI

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' hakkında kanuna muhalefet' suçlamaları yöneltilen 31 şüpheli şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Erkan Kork'un da aralarında olduğu 31 şüpheli sağlık kontrünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 20 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 31 şüpheliden Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'unda aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN KİŞİLERİN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Halktv.com.tr'da yer alan bilgiye göre, tutuklanan isimlerin listesi şu şekilde,

Arzu tepe

Erhan yazgan

Hakan kork

Hamza kork

Nergis veral

İnci Tuğçe şahinci

Kübra Odabaş Taşlı

Ozan Gülhan

Gökdemir Köksal

Erdal Özcan

Erkan kork

Hülya turan

Murat Çöpürkaya

Mustafa kalkanlı

Meltem beydilli

Serhat Akdağ

Kübra Yılmaz

Fatma Betül yöreli

Metin topçuoğlu

Oğuzhan Kurtoğlu

Umut yeşilöz