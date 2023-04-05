Medya patronuna aşk darbesi

Patronlar dünyasının haberine göre; 92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch, eski eşinden ayrılmasının üzerinden 1 yıl bile geçmemişken yeni kız arkadaşı Ann Lesley Smith ile iki hafta önce nişanlandığını açıklamıştı. Çiftten ayrılık haberi geldi.

92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch, sadece iki hafta önce nişan haberleriyle gündeme gelmişti; ancak Murdoch, beşinci evliliğini yapmaktan vazgeçtiği bildirildi.

"EVLİLİĞİM SON OLACAK"

İki hafta önce kendi yayınlarından biri olan New York Post ile yaptığı röportajda, Ann Lesley Smith ile nişanlandığını duyuran Murdoch, “Aşık olmaktan korkuyorum. Fakat Smith ile olan evliliğim son olacak” sözlerini kullandı.

Nişan haberinin ardından Murdoch’un 66 yaşındaki nişanlısı Ann Lesley Smith’e 2 milyon sterlin (47,3 milyon TL) değerinde 11 karatlık pırlanta bir nişan yüzü aldığı bilgisine ulaşıldı.

BU YAZ EVLENMEYİ PLANLIYORDU

Ancak iki hafta süren nişanlılığın ardından çiftin ayrılık haberi Vanity Fair dergisi tarafından açıklanmıştı.

Smith'le geçen Eylül ayında Kaliforniya, Bel Air'deki Moraga üzüm bağında tanıştıklarını ve 200 kişilik bir etkinlikte tanıştıktan iki hafta sonra onu aradığın söyleyen Murdoch, dördüncü eşi Jerry Hall’dan boşandıktan sadece bir yıl sonra, bu yaz evlenmeyi planlıyordu.