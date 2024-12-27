Medya savaşında ikinci perde! Nefes'ten Sözcü'ye sert cevaplar...

Sözcü gazetesinin ünlü yazarı Emin Çölaşan, dün Nefes gazetesinin finansörüne ilişkin bomba iddiada bulunmuştu. Çölaşan, “Bu gazetenin arkasında Tayyipgillerin sevgili ve güvenilir dostu, sarayını bile yapan Rönesans var” ifadelerini öne sürmüştü. Çölaşan’a yanıt ise gecikmedi. Nefes gazetesinin ünlü yazarları Ümit Zileli ve Deniz Zeyrek, Çölaşan’ın ifadelerini sert tepki gösterdi. Zileli, “Öncelikle kendi gazetesinin “çamur at izi kalsın” manşetinden! Sonra da gazetemizin internet sitesine verilen bir reklamdan, iyi mi? O patronun şirketinden verilen bir ilandı bu…” dedi. Zeyrek ise “Emin Ağabey çok eminmiş gibi yazmış” şeklinde cevapta bulundu.

ÇÖLAŞAN: BU BÜYÜK İŞİN ANA SERMAYESİNİ RÖNESANS SAĞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde iddialı kadrosu ile medyaya giriş yapan Nefes gazetesinde en merak edilen nokta ise destekçisinin kimler olduğu olmuştu. Sözcü gazetesinin ünlü yazarı Emin Çölaşan, dünkü ‘Bu gazetenin arkasında kim var?’ başlıklı köşe yazısında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Çölaşan, "Yeni çıkan ve başarılı olmasını dilediğim bu gazetenin arkasında Erman Ilıcak isimli iş adamı ile birlikte Tayyipgillerin iş alemindeki sağ kollarından biri olan Rönesans Holding var mı, yok mu? Bu gazetenin arkasında Tayyipgillerin sevgili ve güvenilir dostu, sarayını bile yapan Rönesans var! Bu büyük işin ana sermayesini Rönesans sağlıyor. Ama gelin görün ki yeni çıkan gazete Atatürkçü ve laik Cumhuriyet'ten yana! Üstelik AKP iktidarına karşı! Büyük bir çelişki.” ifadelerine yer vermişti.

ZİLELİ: GERÇEKTEN ÇOK YAZIK

Çölaşan’ın iddialarının ardından Nefes gazetesinin ünlü yazarı Ümit Zileli’den cevap geldi. Zileli’nin Çölaşan için, “Bizim için ise şu yargıyı sıvamaya kalkışmış değerli abim” diyerek başladığı bölümde şu ifadelere yer verdi:

Emin Abi uzun yıllar birlikte çalıştığı (son 9 yılında ben de vardım) hatta Sözcü Gazetesi’nin FETÖCÜLÜK çamuruyla açılan davada birlikte yargılandığı arkadaşlarını, dostlarını, kardeşlerini tanıyamamışsa gerçekten çok yazık… Yok, tanıyor da patron siparişi üzerine yazıyorsa daha da yazık! Emin Abi patronun kimliğinden nasıl bu kadar emin olabiliyordu? Öncelikle kendi gazetesinin “çamur at izi kalsın” manşetinden! Sonra da gazetemizin internet sitesine verilen bir reklamdan, iyi mi? O patronun şirketinden verilen bir ilandı bu…

ZEYREK: 7 GÜNLÜK BİR ANLAŞMAYDI

Nefes’te bir diğer yazar Deniz Zeyrek ise Emin Çölaşan’ın iddialarındaki Rönesans ilanına ilişkin detaylı bilgiyi paylaştı. Zeyrek, “Emin Ağabey çok eminmiş gibi yazmış. Gazetenin yöneticilerini arayıp sordum. Rönesans ilanının 7 günlük bir reklam anlaşması olduğunu ve bugün biteceğini söylediler. Bana gelen mesajlardan en ilginci bir müteahhittendi. Şöyle diyordu: “İlan verince sahibi oluyorsak, gelecek hafta biz de ilan vermek istiyoruz. En azından namımız yürüsün.” Kendisini aradım, karşılıklı gülüştük. Laf arasında bana Rönesans’ın kamudan ballı ihaleler almasını en çok eleştiren, hatta zaman zaman “orantısızca” eleştiren gazetecinin ben olduğumu söyledi. Haksız sayılmazdı.” ifadelerini kullandı.

RÖNASANS HOLDİNG

Türk iş insanı Erman Ilıcak tarafından 1993 yılında temellerini attığı mühendislik şirketi Rönesans Holding, dünyada 53. sırada yer alıyor. Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en büyük uluslararası müteahhitlik şirketleri arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayın inşa eden Rönesans Holding, şimdilerde dünyanın en büyük Adliye Sarayı projesine imza atmayı planlıyor. 19 Eylül 2024’te temel atılarak inşaata başlandı.