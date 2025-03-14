Medyada flaş transfer! Yeni adresi belli oldu

Uzun süredir Hürriyet gazetesinde sağlıklı yaşam konusunda yazılar yazan Osman Müftüoğlu’nun yeni adresi belli oldu. Müftüoğlu, Oksijen’e resmen transfer oldu.

“PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE İKİNCİ 50”

Oksijen gazetesi, Müftüoğlu'nun transfer oluşunu “Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ikinci 50” başlığı ile manşetinde yayımladı. Ardından Müftüoğlu, köşe yazısına yer verildi.

OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 1955’te Anamur’da dünyaya geldi. 1972’de Anamur Lisesi’ni, 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladı.

1984’te iç hastalıkları uzmanı, 1989’da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989’da doçent, 1990’da iç hastalıkları klinik şefi, 1997’de profesörlük hayatına başladı.

1993-2001 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in sağlık başdanışmanlığı görevini yürüttü.

Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şûrası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu’nda görevlerinde bulundu.

Kurduğu Yaşasın Hayat Kliniği’nde hekimlik mesleğini sürdüren Müftüoğlu’nun bugüne kadar birçok kitabı da yayımlandı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 2025 yılında ayrıldı. Müftüoğlu, son olarak Oksijen gazetesinde yazmaya başladı.