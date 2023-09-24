Medyanın karşı olduğu fenomen meclise giriyor. Dünya bu kadını konuşuyor

Arjantinli fenomen olan ve bilgisayar oyunları oynayıp anti-feministliği ile dikkat çeken Lilia Lemoine'nin çok yakın bir gelecekte meclise gireceği ve milletvekili olacağı söylendi. Kendi ülkesinde bile bu durum eleştiri yağmuruna tutuldu.

Medyanın karşı olduğu fenomen meclise giriyor. Dünya bu kadını konuşuyor

Arjantinli ünlü fenomen Lilia Lemoine parlamentoya girmeye hazırlanıyor.

Ülkesinde pndemi sırasında ortaya çıkan ve aşılamaya karşı çıkması, aşırı sağcılığı ve Arjantin başkan adayı Javier Milei'nin stilisti olan Lemoine, mecliste koltuk alacak.

Buenos Aires merkezli Arjantin'in haftalık gazetelerinden Perfil'de yer alan habere göre, Lemoine kendisini "sağduyulu" biri olarak tanımladı.

43 yaşındaki sosyal medya fenomeni kariyerine önce görüntü asistanı sonra Javier Milei’nin danışmanı olarak devam etti.

Perfil’de Giselle Leclercq’ın yazısında yer olan kısımda ise, ‘43 yaşındaki bu kadın viral ve etkileyici içeriklerin nasıl oluşturulacağını biliyor ve görülmek için sınırları zorlamaya hazır. Asıl soru ise sunabileceği başka bir şeyin olup olmadığı’ şeklinde Lady Lemon takma ismiyle tanınan milletvekili olmaya hazırlanan Lilia Lemoine Arjantin basınında oldukça popüler hale geldi.

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