Mega Metal 2023'ü 300 milyon TL net kar ile kapattı

Kaynak: Patronlardünyası
Mega Metal 2023'ü 300 milyon TL net kar ile kapattı
Bakır tel sektörünün lider üreticilerinden olan Mega Metal, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 arttıran Mega Metal, 2023 yılını 11 milyar TL ciro ile geride bıraktı.

FAVÖK’ü yüzde 65’lik artışla 895 milyon TL seviyesini aşan şirketin net kârı ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 267 artış göstererek 300 milyon TL’yi aştı.
2023 yılında halka arzını gerçekleştiren şirket, yılı önemli büyüme rakamları ile tamamlarken; satışlarını 2022’ye göre yüzde 33 arttırdı. Mega Metal’in brüt karlılığı da yüzde 61 artarak 1 milyar 93 milyona ulaştı ve ilk kez 1 milyar sınırını aştı.
Şirketin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar’ı (FAVÖK) ise yüzde 65’lik artışla 895 milyon TL’ye yükselirken net karlılığı ise 2.67 kat (yüzde 267) artarak 300 milyon TL’nin üzerine çıktı.
2023’e ilişkin finansal ve operasyonel performansları değerlendiren Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, şirketin özsermayesinin gerek yüksek karlılığı gerekse halka arzın pozitif etkisiyle 3.36 kat (yüzde 336) artış göstererek 2 Milyar 768 Milyon TL’ye ulaştığına dikkat çekti. Turgut, “2023 yılında büyük bir büyüme ivmesi yakalayarak, yılı 11 milyar TL’yi aşkın ciro ve 300 milyon TL net kar ile kapamayı başardık. Satışlarımızı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 arttırarak 43 bin tona ulaştırdık. Aynı zamanda başta Avrupa ve ABD olmak üzere yaklaşık 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 15 Aralık 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan ve halka arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin TL olarak gerçekleşen şirketimizin önümüzdeki dönemde de bu hızlı ve güçlü büyümeyi sürdürmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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